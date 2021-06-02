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Завтра в Баку ожидается сильный ветер

Завтра в Баку ожидается сильный ветер В Баку и на Абшеронском полуострове 3 июня преимущественно без осадков.
Экология
2 июня 2021 г. 13:40
Завтра в Баку ожидается сильный ветер

В Баку и на Абшеронском полуострове 3 июня преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной гидрометеорологической службе, будет дуть сильный северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 16-21, днем - 24-28, в Баку ночью - 18-20, днем - 25-27 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 754 мм до 760 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 60-70%, днем - 45-50%.

3 июня в районах Азербайджана в основном без осадков, однако днем в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы, дожди, град. Утром местами туман, будет дуть западный ветер, в отдельных местах усилится.

Температура воздуха ночью - 18-23, днем - 31-36, в горах ночью - 11-16, днем - 20-25 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, на Абшеронском полуострове ожидается усиление северного ветра хазри, что относительно благоприятно для метеочувствительных людей.

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Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda güclü külək əsəcək

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