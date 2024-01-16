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Завтра в Баку ожидается сильный ветер

Завтра в Баку ожидается сильный ветер 17 января на территории страны ожидается сильный ветер.
Экология
16 января 2024 г. 13:23
Завтра в Баку ожидается сильный ветер

17 января на территории страны ожидается сильный ветер.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. В течение дня будет преобладать сильный северо-западный ветер, который к вечеру немного стихнет.

Температура воздуха ночью составит 0-5°, днем ​​- 7-10° тепла. Атмосферное давление повысится с 757 до 767 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако в некоторых горных районах вечером ожидаются кратковременные осадки в виде снега, не исключается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 1° мороза до 6° тепла, днем 7-12° тепла, ночью в горах 5-10° мороза, днем от 0° мороза до 5° тепла.

В горных и предгорных районах дороги покроются льдом.

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Версия на азербайджанском языке Sabah güclü külək əsəcək

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