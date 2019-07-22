​Завтра в Баку ожидается сильный ветер

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 23 июля.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове без осадков. Будет дуть сильный северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 21-25, днем – 28-33, в Баку ночью - 23-25, днем – 30-32 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью – 65-75%, днем – 45-55%.

На пляжах Абшерона ожидается сильный северо-западный ветер.Температура морской воды на северных пляжах Абшерона (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 22-23, на южных (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) – 23-24 градуса.

В районах Азербайджана 23 июля преимущественно без осадков, однако вечером в некоторых горных территориях ожидаются дожди, грозы, есть вероятность выпадения града. Будет дуть местами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 20-25, днем 34-39, в горах ночью 14-19, днем 21-26 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 23 июля на Абшеронском полуострове ожидается усиление северного ветра, что относительно благоприятно для метеочувствительных людей.