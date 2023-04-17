Завтра в Баку ожидается порывистый южный ветер

18 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

18 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, умеренный южный ветер в первой половине дня временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 6-11°, днем 13-18° тепла. Атмосферное давление понизится с 771 мм до 768 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно ожидается без осадков. Днем на отдельных горных территориях ожидаются кратковременные осадки. В некоторых местах временами туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью 5-10°, днем 17-22° тепла, местами до 24° тепла, в горах ночью от 2 ° мороза до 3° тепла, днем 7-12°.