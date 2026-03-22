Завтра в Баку ожидается переменная облачность, в регионах — дожди и снег

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, ночью и утром в отдельных местах возможен туман и слабая морось. Будет дуть северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 7–9° тепла, днем - 12–17° тепла. Атмосферное давление - 759 мм ртутного столба, относительная влажность - 75–85%.

В регионах Азербайджана местами ожидаются осадки, которые в отдельных районах могут быть интенсивными, с грозами и градом, а в горных районах - со снегом. К вечеру осадки постепенно прекратятся. В некоторых местах возможен туман. Будет дуть западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 7–10° тепла, днем - 15–20° тепла, в горах ночью - 2–7° тепла, днем - 8–13°, в отдельных местах до 16° тепла.