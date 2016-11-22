Завтра в Баку ожидаются осадки, возможен снег

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются осадки, возможен снег.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 23 ноября в столице и на полуострове временами усиливающийся северо-западный ветер днем сменится северо-восточным ветром.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 0-3°С мороза, днем 1-4°С тепла, в Баку - ночью 0-2°С мороза, днем - 1-3°С.

Атмосферное давление выше нормы - 781 мм рт. ст. Относительная влажность составит 85-95%.

В районах Азербайджана, в основном в северных и восточных районах временами ожидаются осадки, снег, местами интенсивные. Возможен туман. Будет преобладать временами усиливающийся восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 0-5°С мороза, днем - 1-5°С тепла, в горах ночью 5-10°С мороза, днем 0-5°С мороза.