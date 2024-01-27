Завтра в Баку ожидается мокрый снег

28 января в отдельных частях Баку и Абшеронского полуострова ожидаются осадки.

28 января в отдельных частях Баку и Абшеронского полуострова ожидаются осадки.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

На отдельных территориях ночью возможен мокрый снег. Днем осадки постепенно прекратятся. Умеренный северо-западный ветер ночью и утром временами усилится.

Температура воздуха составит ночью 1-4° тепла, днем 4-6° тепла. Атмосферное давление повысится с 760 мм до 767 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, в горных и предгорных районах - снег. Временами ожидается туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 0-5° мороза, днем 3-8° тепла, в горах ночью 5-10°, днем 0-5° мороза.

Ночью в некоторых горных районах дороги, вероятно, покроются льдом.