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Завтра в Баку ожидается мокрый снег

Завтра в Баку ожидается мокрый снег 7 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.
Экология
6 января 2023 г. 12:49
Завтра в Баку ожидается мокрый снег

7 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, вечером ожидаются осадки в виде мокрого снега. Днем северо-западный ветер будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 4-6°, днем 7-9° тепла, ночью в Баку 4-6°, днем 7-9° тепла. Атмосферное давление повысится с 760 до 769 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако со второй половины дня, начиная с северных и западных районов, ожидаются осадки в виде мокрого снега и снега. Не исключается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 1° мороза до 4° тепла, днем 9-14° тепла, ночью в горах 5-10°, днем 0-5° мороза.

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Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda sulu qar yağacaq

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