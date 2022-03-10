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Завтра в Баку ожидается мокрый снег

Завтра в Баку ожидается мокрый снег 11 марта в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются осадки.
Экология
10 марта 2022 г. 13:06
Завтра в Баку ожидается мокрый снег

11 марта в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются осадки.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в ночь с 11 на 12 марта местами возможен кратковременный дождь и мокрый снег. Будет дуть умеренный северный ветер. Температура воздуха ночью и днем составит 4-7°, ближе к вечеру - около 3° тепла.

В Баку ночью и днем будет 4-6°, ближе к вечеру – около 3° тепла. Атмосферное давление снизится с 760 мм до 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, в горных и предгорных районах – снег, который местами будет интенсивным. Будет дуть умеренный западный ветер. Местами ожидается туман. Температура воздуха ночью составит 2-5°, днем - 6-10° тепла, в горах ночью - 5-10°, днем - 0-5° мороза.

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Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıya sulu qar, rayonlara qar yağacaq

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