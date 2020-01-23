Завтра в Баку ожидается мокрый снег, столбики термометров опустятся до 0 градусов

24 января в некоторых частях Баку и Абшеронского полуострова ожидаются осадки, вечером - мокрый снег.

Как сообщили Report в Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, будет преобладать сильный северо-западный ветер.

Ночью и днем в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается 1-4 градуса тепла, вечером - около нуля градусов.

Атмосферное давление повысится с 758 мм до 770 мм ртутного столба, относительная влажность составит 75-85%.

Завтра в районах Азербайджана возможны переменные осадки, в горных и предгорных районах - снег. На отдельных территориях осадки могут принять интенсивный характер. Ночью и утром будет туман. Ожидается временами усиливающийся западный ветер.

Ночью температура воздуха составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 5-9 градусов тепла, в горах ночью 4-9, днем 0-4 градуса мороза.

Согласно медицинскому метеорологическому прогнозу, 24 января на Абшеронском полуострове будет преобладать временами усиливающийся северный ветер, возможны осадки и резкое похолодание, что в основном будет неблагоприятно для метеочувствительных людей.