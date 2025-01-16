Завтра в Баку ожидается изморось

17 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

17 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Однако утром и вечером в некоторых частях полуострова не исключается изморось. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 4-6°, днем - 6-9° тепла. Атмосферное давление - 770 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В большинстве районов Азербайджана преимущественно без осадков. Однако в некоторых горных и предгорных районах ожидаются осадки в виде дождя и снега, не исключается туман. Будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 1-5°, днем - 6-11° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, днем - от 2° мороза до 3° тепла.