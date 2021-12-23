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Завтра в Баку ожидается интенсивный снегопад

Завтра в Баку ожидается интенсивный снегопад 23 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются осадки, местами выпадет снег.
Экология
23 декабря 2021 г. 13:47
Завтра в Баку ожидается интенсивный снегопад

24 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидаются осадки, местами выпадет снег.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в некоторых местах вероятен интенсивный снегопад.

Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью от 2° мороза до 2° тепла, днем 3-6° тепла, в Баку ночью от 1° мороза до 1° тепла, днем 3-5° тепла. Атмосферное давление повысится с 766 мм до 770 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 80-90%.

В районах Азербайджана ожидаются осадки, в горных районах – снег, туман. Местами интенсивный снег. Будет дуть порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью от 4° мороза до 1° тепла, днем 3-7° тепла, в горах ночью 8-13° мороза, в высокогорьях – 15-20° мороза, днем 2-7° мороза.

В горных и предгорных районах вероятен гололед на дорогах.

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Версия на английском языке Heavy snowfall expected in Baku tomorrow
Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda intensiv qar yağacaq

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