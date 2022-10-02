Завтра в Баку ожидается дождь

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность. Ночью и утром местами возможны дожди. Будет дуть умеренный южный ветер.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность. Ночью и утром местами возможны дожди. Будет дуть умеренный южный ветер.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха на полуострове ночью составит 18-20°, днем 25-29° тепла, в Баку ночью 18-20°, днем 26-28° тепла.

Атмосферное давление повысится с 757 мм до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 60-70 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков. Ночью и утром местами будет туман. Будет дуть умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 15-19° тепла, днем ​​29-34° тепла, в горах ночью 3-8° тепла, днем ​​15-20° тепла.