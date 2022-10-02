О нас

Завтра в Баку ожидается дождь

Завтра в Баку ожидается дождь Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность. Ночью и утром местами возможны дожди. Будет дуть умеренный южный ветер.
Экология
2 октября 2022 г. 13:06
Завтра в Баку ожидается дождь

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность. Ночью и утром местами возможны дожди. Будет дуть умеренный южный ветер.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха на полуострове ночью составит 18-20°, днем 25-29° тепла, в Баку ночью 18-20°, днем 26-28° тепла.

Атмосферное давление повысится с 757 мм до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 60-70 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков. Ночью и утром местами будет туман. Будет дуть умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 15-19° тепла, днем ​​29-34° тепла, в горах ночью 3-8° тепла, днем ​​15-20° тепла.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for October 3
Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda yağış yağacaq

Другие новости из категории

Состоялось заседание рабочей группы по экологическим вопросам
ФотоСостоялось заседание рабочей группы по экологическим вопросам
1 октября 2022 г. 14:53
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
1 октября 2022 г. 12:05
Уровень воды в реке Кура повысился
Уровень воды в реке Кура повысился
1 октября 2022 г. 10:45
Прогноз погоды в Азербайджане на октябрь
Прогноз погоды в Азербайджане на октябрь
30 сентября 2022 г. 21:00
Замминистра: Результаты исследований в Карабахе и Восточном Зангезуре будут включены в Красную книгу
Замминистра: Результаты исследований в Карабахе и Восточном Зангезуре будут включены в Красную книгу
30 сентября 2022 г. 16:39
В Зангилане и Джебраиле до конца года будут заложены лесополосы
В Зангилане и Джебраиле до конца года будут заложены лесополосы
30 сентября 2022 г. 15:11
Названы причины экологических проблем, наблюдаемых в Каспийском море
Названы причины экологических проблем, наблюдаемых в Каспийском море
30 сентября 2022 г. 14:50
Прогноз погоды на первый день октября
Прогноз погоды на первый день октября
30 сентября 2022 г. 12:54
Гёйгельский национальный парк получит статус юридического лица публичного права
Гёйгельский национальный парк получит статус юридического лица публичного права
30 сентября 2022 г. 12:42
Работа над новым изданием Красной книги близится к завершению
Работа над новым изданием "Красной книги" близится к завершению
30 сентября 2022 г. 12:32

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi