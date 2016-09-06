Завтра в Баку ожидается дождь, в некоторых районах Азербайджана выпадет град

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ 7 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, ночью и утром местами на полуострове вероятны кратковременные дожди. Временами усиливающийся северо-западный ветер стихнет во второй половине дня.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 19-23°С, днем - 24-29°С, в Баку ночью - 20-22°С, днем - 26-28°С.

В районах Азербайджана ожидаются грозы, временами дожди, местами интенсивного характера, в горных местностях вероятен град. Прогнозируется местами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 18-23°С, днем - 24-29°С, в горах ночью - 9-14°С, днем - 15-20°С.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 7 сентября преобладание северного ветра и близкая к климатической норме температура на Абшеронском полуострове будет в основном благоприятной для метеочувствительных людей. 8 сентября повышенная влажность на фоне слабого ветра может вызвать дискомфорт у некоторых метеочувствительных людей.