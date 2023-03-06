Завтра в Баку ожидается дождь, в некоторых районах - снег

Ночью 7 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки, которые в дневные часы прекратятся.

Ночью 7 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются осадки, которые в дневные часы прекратятся.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, сильный северо-западный ветер днем сменится умеренным северо-восточным ветром.

Температура воздуха ночью составит 5-8°, днем 8-12° тепла. Атмосферное давление повысится с 758 до 768 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки в виде снега, в отдельных местах осадки будут интенсивными. К вечеру снег постепенно прекратится. Местами ожидается туман. Ночью и утром будет преобладать временами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-7°, днем 12-17° тепла, в горах ночью 2-7° мороза, днем 0-5° тепла.