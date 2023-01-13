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Завтра в Баку ожидается дождь, в некоторых районах – снег

Завтра в Баку ожидается дождь, в некоторых районах – снег 14 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность. В утренние часы возможна изморось, вечером не исключается дождь. Будет преобладать юго-восточный ветер.
Экология
13 января 2023 г. 13:05
Завтра в Баку ожидается дождь, в некоторых районах – снег

14 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность. В утренние часы возможна изморось, вечером не исключается дождь. Будет преобладать юго-восточный ветер.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 1-3°, днем 4-6° градусов тепла.

Атмосферное давление - 774 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха – 65-75%.

Завтра в большинстве районов Азербайджана преимущественно без осадков. Однако ночью и утром в восточных районах ожидаются переменные осадки, местами снег. Не исключается туман. В горных и предгорных районах будет преобладать порывистый восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 3° мороза до 2° тепла, днем 3-7° тепла, ночью в горах - 15-20°, днем – 3-8° мороза.

В горных и предгорных районах дороги покроются льдом.

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