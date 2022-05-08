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Завтра в Баку ожидается дождь, в горных районах выпадет снег

Завтра в Баку ожидается дождь, в горных районах выпадет снег Объявлен прогноз погоды на 9 мая.
Экология
8 мая 2022 г. 13:04
Завтра в Баку ожидается дождь, в горных районах выпадет снег

Объявлен прогноз погоды на 9 мая.

Как передает Report со ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службыу, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются кратковременные дожди.

В некоторых частях полуострова осадки усилятся. Вечером осадки постепенно прекратятся. Будет дуть северный ветер.

Температура воздуха составит в Баку и на Абшеронском полуострове ночью 10-12° тепла, днем 14-16° тепла. Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба, относительная влажность – 70-75%.

Завтра в районах Азербайджана местами прогнозируются грозы, временами дожди, в отдельных местах интенсивные, град, в высокогорье снег. Ночью и утром туман. Будет дуть умеренный западный ветер. Температура воздуха составит ночью 8-13° тепла, днем 16-21° тепла, в горах ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 3-8° тепла.

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Версия на английском языке Rain, snow and hail forecasted tomorrow 
Версия на азербайджанском языке Bakıya yağış, dağlıq rayonlara qar yağacaq, dolu düşəcək

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