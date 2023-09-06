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Завтра в Баку ожидается дождь, сильный ветер

Завтра в Баку ожидается дождь, сильный ветер 7 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность.
Экология
6 сентября 2023 г. 12:37
Завтра в Баку ожидается дождь, сильный ветер

7 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в основном утром и вечером в некоторых местах ожидаются кратковременные дожди, грозы.

Периодически усиливающийся северо-западный ветер к вечеру станет умереннее. Температура воздуха ночью 20-24°, днем 24-28° тепла. Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха днем и ночью 60-70%.

В некоторых районах Азербайджана местами ожидаются дожди. В отдельных местах интенсивные и сильные ливни, вероятно, будут сопровождаться грозами, градом. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман. Восточный ветер будет периодически усиливаться в отдельных местах.

Температура воздуха ночью 19-24°, днем 25-30° тепла, в горах ночью 10-15°, днем 15-20° тепла.

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Версия на английском языке Rain, strong wind expected in Baku tomorrow
Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda yağış yağacaq, güclü külək əsəcək

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