Завтра в Баку ожидается дождь и ветер

12:27

Объявлены погодные условия на 25 ноября.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются сильные дожди, которые в течение дня будут постепенно прекращаться. Сильный северо-западный ветер днем сменится умеренным северо-восточным.

Температура воздуха ночью 5-7°, днем 7-10° тепла, в Баку ночью 5-7°, днем 7-9° тепла. Атмосферное давление повысится с 765 мм до 773 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана ожидается дождь, местами снег, в некоторых местах интенсивный. Ночью и утром туман. Также ночью и утром западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью 2-6°, днем 7-12° тепла, в горах ночью 3-6°, днем 0-3° мороза.