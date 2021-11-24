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Завтра в Баку ожидается дождь и ветер

Завтра в Баку ожидается дождь и ветер 12:27
Экология
24 ноября 2021 г. 12:51
Завтра в Баку ожидается дождь и ветер

Объявлены погодные условия на 25 ноября.

Как сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются сильные дожди, которые в течение дня будут постепенно прекращаться. Сильный северо-западный ветер днем сменится умеренным северо-восточным.

Температура воздуха ночью 5-7°, днем 7-10° тепла, в Баку ночью 5-7°, днем 7-9° тепла. Атмосферное давление повысится с 765 мм до 773 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана ожидается дождь, местами снег, в некоторых местах интенсивный. Ночью и утром туман. Также ночью и утром западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью 2-6°, днем 7-12° тепла, в горах ночью 3-6°, днем 0-3° мороза.

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Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda yağış yağacaq, külək əsəcək

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