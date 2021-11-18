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Завтра в Баку ожидается дождь

Завтра в Баку ожидается дождь 12:27
Экология
18 ноября 2021 г. 12:38
Завтра в Баку ожидается дождь

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменные дожди, которые ближе к вечеру постепенно прекратятся.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет дуть умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 6-10°, днем - 11-13° тепла, в Баку ночью – 7-9°, днем - 11-13° тепла.

Атмосферное давление снизится с 769 мм до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

19 ноября в районах Азербайджана в основном без осадков. Ночью и утром туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью от 1-5° тепла, днем – 10-15° тепла, в горах ночью – 0-5° мороза, днем – 5-10° тепла.

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