Завтра в Баку ожидается до 40, в регионах - до 41° тепла

2 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода.

2 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать северо-восточный ветер, который днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 23-27, днем - 35-39, местами до 40° тепла.

Атмосферное давление ниже нормы - 756 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 70-80, днем 40-45%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные осадки, грозы, град, ночью и утром не исключается туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 23-27, днем - 36-39, в некоторых местах до 41° тепла, в горах ночью 15-20, днем - 29-34° тепла.