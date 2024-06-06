О нас

Завтра в Баку ожидается до 37 градусов тепла

Завтра в Баку ожидается до 37 градусов тепла 7 июня в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет преимущественно без осадков.
Экология
6 июня 2024 г. 12:40
Завтра в Баку ожидается до 37 градусов тепла

7 июня в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Будет преобладать юго-западный ветер, который вечером сменится северо-западным. Температура воздуха ночью составит 20-24°, днем - 32-37° тепла. Атмосферное давление - 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-65%, днем - 45-55%.

Завтра в большинстве районов Азербайджана пройдет преимущественно без осадков, однако днем в основном в горных и предгорных районах ожидаются кратковременные дожди, временами интенсивного характера, возможны грозы, град и туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-24°, днем - 34-39° тепла, в горах ночью 12-17°, днем - 20-25° тепла.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for June 7
Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda 37 dərəcə isti olacaq

Экслюзивные новости

Ацуко Хироше: Азербайджан обладает всеми ресурсами для обеспечения энергоперехода  
Ацуко Хироше: Азербайджан обладает всеми ресурсами для обеспечения энергоперехода  
6 июня 2024 г. 10:54
Аль Кааби: ADNOC надеется на дальнейшее сотрудничество с SOCAR в проекте Абшерон
Аль Кааби: ADNOC надеется на дальнейшее сотрудничество с SOCAR в проекте Абшерон
5 июня 2024 г. 17:29
Консорциум TANAP рассматривает варианты расширения пропускной способности трубопровода
Консорциум TANAP рассматривает варианты расширения пропускной способности трубопровода
5 июня 2024 г. 10:02
Андрей Боич: Азербайджан может показать пример осуществления климатического перехода
Андрей Боич: Азербайджан может показать пример осуществления климатического перехода
4 июня 2024 г. 15:28
ADNOC: Существует большой потенциал для развития сотрудничества с Азербайджаном
ADNOC: Существует большой потенциал для развития сотрудничества с Азербайджаном
4 июня 2024 г. 15:23
Добыча газа на месторождении Абшерон по итогам 2024 года выйдет на пиковый уровень
Добыча газа на месторождении Абшерон по итогам 2024 года выйдет на пиковый уровень
4 июня 2024 г. 14:42
В Азербайджане в июне начнется выпуск автомобильного бензина Евро-5
В Азербайджане в июне начнется выпуск автомобильного бензина "Евро-5"
4 июня 2024 г. 14:03
АФФА расторгла контракт с Барышем Шимшеком
АФФА расторгла контракт с Барышем Шимшеком
4 июня 2024 г. 12:31
Названы объемы поставок по обновленному контракту между Азербайджаном и Турцией по Шахдениз-1
Названы объемы поставок по обновленному контракту между Азербайджаном и Турцией по "Шахдениз-1"
4 июня 2024 г. 12:23
Составлен поименный список азербайджанцев, изгнанных со своих исконных земель в Западном Азербайджане
Составлен поименный список азербайджанцев, изгнанных со своих исконных земель в Западном Азербайджане
3 июня 2024 г. 10:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi