Завтра в Баку ожидается до 37 градусов тепла

7 июня в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет преимущественно без осадков.

7 июня в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Будет преобладать юго-западный ветер, который вечером сменится северо-западным. Температура воздуха ночью составит 20-24°, днем - 32-37° тепла. Атмосферное давление - 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-65%, днем - 45-55%.

Завтра в большинстве районов Азербайджана пройдет преимущественно без осадков, однако днем в основном в горных и предгорных районах ожидаются кратковременные дожди, временами интенсивного характера, возможны грозы, град и туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-24°, днем - 34-39° тепла, в горах ночью 12-17°, днем - 20-25° тепла.