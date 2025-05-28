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Завтра в Баку ожидается до 30° тепла

Завтра в Баку ожидается до 30° тепла 29 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
Экология
28 мая 2025 г. 12:52
Завтра в Баку ожидается до 30° тепла

29 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, в ночь с 28 на 29 мая в некоторых частях полуострова возможны кратковременные дожди. Будет преобладать северо-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 17-19, днем ​​- 25-30° тепла. Атмосферное давление понизится с 759 до 756 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 40-60%.

В регионах Азербайджана в основном без осадков, однако ночью и утром в некоторых горных районах возможны кратковременные ливни, грозы, град и туман. Будет преобладать временами усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 16-21, днем ​​- 28-33° тепла, в горах ночью 8-13, днем ​​- 15-20° тепла.

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