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Завтра в Баку ожидается до 30 градусов тепла

Завтра в Баку ожидается до 30 градусов тепла 26 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно. Утром местами возможны дождь и туман.
Экология
25 мая 2023 г. 12:53
Завтра в Баку ожидается до 30 градусов тепла

26 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно. Утром местами возможны дождь и туман.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Северо-восточный ветер ближе к вечеру сменится юго-восточным ветром. Температура воздуха ночью составит 16-21°, днем - 25-30° тепла. Атмосферное давление ниже нормы - 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 65-75%.

В некоторых районах Азербайджана местами ожидаются осадки, в отдельных местах - ливни, грозы, и туман. Будет преобладать временами усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 17-22°, днем 30-35° тепла, в горах ночью 7-12°, днем 15-20° тепла.

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Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for May 26
Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda 30, rayonlarda 35 dərəcə isti olacaq

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