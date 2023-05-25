Завтра в Баку ожидается до 30 градусов тепла

26 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно. Утром местами возможны дождь и туман.

26 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно. Утром местами возможны дождь и туман.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Северо-восточный ветер ближе к вечеру сменится юго-восточным ветром. Температура воздуха ночью составит 16-21°, днем - 25-30° тепла. Атмосферное давление ниже нормы - 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 65-75%.

В некоторых районах Азербайджана местами ожидаются осадки, в отдельных местах - ливни, грозы, и туман. Будет преобладать временами усиливающийся восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 17-22°, днем 30-35° тепла, в горах ночью 7-12°, днем 15-20° тепла.