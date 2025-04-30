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Завтра в Баку ожидается до 20° тепла

Завтра в Баку ожидается до 20° тепла 1 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.
Экология
30 апреля 2025 г. 12:50
Завтра в Баку ожидается до 20° тепла

1 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью составит 9-11, днем - 16-20° тепла. Атмосферное давление - 766 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80, днем - 50-55%.

В регионах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные осадки, грозы, местами туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 8-11, днем - 18-23° тепла, в горах ночью от 1° мороза до 3° тепла, днем - 5-10° тепла.

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Версия на азербайджанском языке May ayının ilk günü hava yağmursuz olacaq

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