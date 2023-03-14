Завтра в Баку ожидается до 17 градусов тепла

15 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков.

15 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью ожидается на уровне 5-7°, днем - 13-17° тепла. Атмосферное давление понизится с 768 мм до 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

Завтра в районах Азербайджана преимущественно будет без осадков, местами - туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью 5-10°, днем 17-22° тепла, в горах ночью 0-5°, днем 10-15° тепла.