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Завтра в Баку ожидается до 17 градусов тепла

Завтра в Баку ожидается до 17 градусов тепла 15 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков.
Экология
14 марта 2023 г. 12:46
Завтра в Баку ожидается до 17 градусов тепла

15 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха ночью ожидается на уровне 5-7°, днем - 13-17° тепла. Атмосферное давление понизится с 768 мм до 762 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

Завтра в районах Азербайджана преимущественно будет без осадков, местами - туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью 5-10°, днем 17-22° тепла, в горах ночью 0-5°, днем 10-15° тепла.

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Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda havanın temperaturu 17 dərəcəyədək yüksələcək

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