Завтра в Баку ожидается безоблачная погода

Баку. 23 марта. REPORT.AZ/ 24 марта в Баку и на Абшеронском полуострове будет переменная облачность, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в столице местами возможен слабый туман.

Умеренный северо-западный ветер днем сменится южным ветром.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 5-8, днем 11-16 градусов тепла, в Баку ночью 6-8, днем 14-16 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана в основном без осадков, ночью и утром местами возможен туман. Прогнозируется местами усиливающийся западный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 1-6 градусов тепла, днем 15-20 градусов тепла, в горах ночью от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем 8-13 градусов тепла.