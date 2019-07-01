Завтра в Баку ожидается без осадков, ветер юго-западный

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, 2 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается без осадков. Будет преобладать умеренный юго-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 18-21, днем 25-30 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 18-20, днем 27-29 градусов тепла.

Атмосферное давление опустится с 764 мм до 761 мм ртутного столба. Ночью относительная влажность составит 65-75%, днем 40-45%.

На северных пляжах Абшеронского полуострова (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) будет преобладать временами усиливающийся северо-западный ветер. Температура морской воды составит 22-23 градуса тепла.

На южных пляжах полуострова (Тюркян, Говсан, Сахиль, Шихово) ночью и утром скорость северо-западного ветра временами усилится. Температура морской воды составит 23-24 градусов тепла.

В районах Азербайджана ожидается преимущественно без осадков, однако ночью и утром в некоторых горных районах ожидаются кратковременные дожди. Будет преобладать западный ветер, скорость которого временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 16-21, днем 30-35 градусов тепла, в горах ночью ожидается 7-12, днем 16-21 градус тепла.