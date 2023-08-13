О нас

В понедельник в Баку ожидается 42 градуса тепла

В понедельник в Баку ожидается 42 градуса тепла Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове погода ожидается преимущественно без осадков, будет дуть юго-восточный ветер.
Экология
13 августа 2023 г. 13:25
В понедельник в Баку ожидается 42 градуса тепла

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове погода ожидается преимущественно без осадков, будет дуть юго-восточный ветер.

Об этом сообщает Reportсо ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.

Температура воздуха ночью составит 24-29° тепла, днем 37-40°, местами 41-42° тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы - 758 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха ночью составит 50-60%, днем 30-40%.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Но днем в некоторых высокогорных районах возможны кратковременные дожди, грозы, град. Ночью и утром в некоторых районах будет туман, будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 23-27° тепла, днем 35-40°, местами 42-43° тепла, в горах ночью 18-23° тепла, днем 29-34° тепла.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda 42 dərəcə isti olacaq

Самое важное

Министр обороны Турции: Мы достигли соглашения с Азербайджаном относительно истребителя KAAN
Министр обороны Турции: Мы достигли соглашения с Азербайджаном относительно истребителя KAAN
12 августа 2023 г. 15:40
МЧС в очередной раз обратился к населению в связи с правилами безопасности на пляжах
МЧС в очередной раз обратился к населению в связи с правилами безопасности на пляжах
12 августа 2023 г. 10:46
Армянские бандформирования под защитой РМК
ВидеоАрмянские бандформирования под защитой РМК
12 августа 2023 г. 10:42
Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу
Позиции армии Азербайджана подверглись обстрелу
12 августа 2023 г. 09:16
Зеленский провел заседание СНБО, объявил об увольнении всех областных военкомов
Зеленский провел заседание СНБО, объявил об увольнении всех областных военкомов
11 августа 2023 г. 15:29
Глава ГЭЦ обратилась к абитуриентам и их родителям
Глава ГЭЦ обратилась к абитуриентам и их родителям
11 августа 2023 г. 12:34
Президент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла России в Азербайджане
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенного посла России в Азербайджане
10 августа 2023 г. 10:47
МИД распространил информацию об упрощении визовых процедур в связи с Международным конгрессом астронавтики
МИД распространил информацию об упрощении визовых процедур в связи с Международным конгрессом астронавтики
9 августа 2023 г. 19:21
Глава ИВ Садаракского района освобождена от должности
Глава ИВ Садаракского района освобождена от должности
9 августа 2023 г. 16:32
Упрощены визовые процедуры для прибывающих на 74-ый Международный конгресс астронавтики
Упрощены визовые процедуры для прибывающих на 74-ый Международный конгресс астронавтики
8 августа 2023 г. 18:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi