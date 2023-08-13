В понедельник в Баку ожидается 42 градуса тепла

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове погода ожидается преимущественно без осадков, будет дуть юго-восточный ветер.

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове погода ожидается преимущественно без осадков, будет дуть юго-восточный ветер.

Об этом сообщает Reportсо ссылкой на Национальную гидрометеорологическую службу.

Температура воздуха ночью составит 24-29° тепла, днем 37-40°, местами 41-42° тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы - 758 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха ночью составит 50-60%, днем 30-40%.

В районах Азербайджана будет преимущественно без осадков. Но днем в некоторых высокогорных районах возможны кратковременные дожди, грозы, град. Ночью и утром в некоторых районах будет туман, будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 23-27° тепла, днем 35-40°, местами 42-43° тепла, в горах ночью 18-23° тепла, днем 29-34° тепла.