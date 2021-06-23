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Завтра в Баку ожидается 40 градусов тепла

Завтра в Баку ожидается 40 градусов тепла Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода.
Экология
23 июня 2021 г. 13:19
Завтра в Баку ожидается 40 градусов тепла

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет дуть северо-восточный ветер, который днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 22-26, днем 34-39, местами 41, в Баку ночью 23-25, днем 38-40 градусов тепла.

Атмосферное давление ниже нормы 758 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью 55-65%, днем - 35-40%.

На пляжах Абшерона будет дуть северо-восточный ветер, который днем сменится юго-восточным. Температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе составит 24-25 градусов, в Туркяне, Говсане, Сахиле, Шихово - 25-26 градусов тепла.

В районах Азербайджана в основном без осадков, однако днем в некоторых горных районах ожидаются локальные кратковременные дожди. Утром в некоторых горных районах туман, будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25, днем 35-40, местами 42, в горах ночью 15-20, днем 27-32 градуса тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, в течение недели в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается аномально жаркая, в отдельные часы "застойная погода", преобладание слабых ветров, в дневное время сильный температурный дискомфорт, что неблагоприятно для большинства населения.

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Версия на английском языке Weather forecast for tomorrow
Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda 40 dərəcə isti olacaq

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