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Завтра в Баку ожидается 39, в районах - 40 градусов тепла

Завтра в Баку ожидается 39, в районах - 40 градусов тепла 23 августа в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно будет без осадков.
Экология
22 августа 2024 г. 12:55
Завтра в Баку ожидается 39, в районах - 40 градусов тепла

23 августа в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно будет без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Завтра утром местами ожидается слабый туман. Северо-западный ветер днем сменится умеренным северо-восточным. Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем 34-39° тепла.

Атмосферное давление повысится с 755 до 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем 40-50%.

В районах Азербайджана преимущественно будет без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в некоторых горных районах возможен слабый туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25°, днем 35-38°, местами до 40° тепла, в горах ночью 13-18°, днем 22-27° тепла.

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Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for August 23
Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda 39, rayonlarda 40 dərəcə isti olacaq

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