Завтра в Баку ожидается 38°, в регионах - 41° тепла

Завтра в Баку ожидается 38°, в регионах - 41° тепла

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается юго-восточный ветер.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха составит ночью 23-27°C, днем - 34-38°C. Атмосферное давление будет ниже нормы и составит 755 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит ночью - 70-80%, днём - 40-50%.

Завтра в регионах Азербайджана преимущественно будет без осадков. Однако в некоторых горных районах возможны кратковременные осадки, грозы и туман в течение дня и ночи. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 23-27°С, днем 35-39°С, местами до 41°С, в горах ночью 15-20°С, днем 28-33°С.