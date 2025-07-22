Завтра в Баку ожидается 37, в регионах - 41° тепла

23 июля в Баку и на Абшеронском полуострове осадков не ожидается.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.
Будет преобладать умеренный северо-западный ветер.
Температура воздуха ночью составит 23-26, днем - 33-37° тепла. Атмосферное давление - 755 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80, днем - 50-55%.
Завтра в регионах Азербайджана пройдет без осадков, однако в течение дня в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром в некоторых горных районах местами возможен туман, ожидается умеренный восточный ветер.
Температура воздуха ночью составит 22-27, днем - 36-41° тепла, в горах ночью 13-18, днем - 28-33° тепла.