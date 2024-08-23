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Завтра в Баку ожидается 36, в регионах - 39 градусов тепла

Завтра в Баку ожидается 36, в регионах - 39 градусов тепла 24 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном будет без осадков, будет дуть умеренный северо-западный ветер.
Экология
23 августа 2024 г. 12:48
Завтра в Баку ожидается 36, в регионах - 39 градусов тепла

24 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном будет без осадков, будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Температура воздуха составит ночью 21-26°, днем 31-36° тепла. Атмосферное давление понизится с 759 до 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана преимущественно будет без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны осадки, грозы. Местами возможны кратковременные ливни, град. Ночью и утром в некоторых горных районах будет слабый туман. В горных и предгорных районах будет временами усиливаться восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 21-26°, днем 34-39°, в горах ночью 15-20°, днем 22-27° тепла.

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Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for August 24
Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda hava yağmursuz olacaq, bəzi bölgələrə dolu düşəcək

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