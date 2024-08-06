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Завтра в Баку ожидается 36, в районах - 38 градусов тепла

Завтра в Баку ожидается 36, в районах - 38 градусов тепла В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
Экология
6 августа 2024 г. 12:53
Завтра в Баку ожидается 36, в районах - 38 градусов тепла

В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет преобладать периодически усиливающийся северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем 31-36° тепла. Атмосферное давление ниже нормы - 753 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем 50-60%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако днем в некоторых горных и предгорных районах временами ожидаются дожди и грозы, в отдельных местах вероятны ливни, град. Ночью и утром временами туман. Восточный ветер на отдельных территориях будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 22-27°, днем 33-38° тепла, в горах ночью 13-18°, днем 22-27° тепла.

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Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for August 7
Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda 36, rayonlarda 38 dərəcə isti olacaq

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