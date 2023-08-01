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Завтра в Баку ожидается 36, в районах - 38 градусов тепла

Завтра в Баку ожидается 36, в районах - 38 градусов тепла Завтра в Баку ожидается 36, в районах - 38 градусов тепла
Экология
1 августа 2023 г. 13:22
Завтра в Баку ожидается 36, в районах - 38 градусов тепла

Завтра в Баку ожидается 36, в районах - 38 градусов тепла

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

2 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным. Температура воздуха ночью 21-26° тепла, днем 31-36° тепла.

Завтра в районах Азербайджана преимущественно без осадков. Но днем в некоторых горных районах ожидаются грозы, кратковременные дожди. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман. Будет дуть умеренный восточный ветер. Температура воздуха ночью 20-25°, днем 33-38° тепла, в горах ночью 11-16°, днем 19-24° тепла.

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Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for August 2
Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda 36, rayonlarda 38 dərəcə isti olacaq

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