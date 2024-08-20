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Завтра в Баку ожидается 36, в районах - 37 градусов тепла

Завтра в Баку ожидается 36, в районах - 37 градусов тепла 21 августа в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно будет без осадков.
Экология
20 августа 2024 г. 12:34
Завтра в Баку ожидается 36, в районах - 37 градусов тепла

21 августа в Баку и на Абшеронском полуострове преимущественно будет без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Северо-западный ветер утром сменится юго-восточным. Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем 31-36° тепла. Атмосферное давление достигнет 758 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 60-70%, днем 40-50%.

В районах Азербайджана преимущественно будет без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром временами ожидается туман. Будет преобладать восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-24°, днем 32-37° тепла, в горах ночью 13-18°, днем 19-24° тепла.

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Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for August 21
Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda 36, rayonlarda 37 dərəcə isti olacaq - PROQNOZ

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