Завтра в Баку ожидается 35, в районах - 38 градусов тепла

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, вечером местами на полуострове вероятны кратковременные дожди. Будет преобладать умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 20-25, днем 31-36 градусов тепла, в Баку ночью 22-24, днем 33-35 градусов тепла.

Атмосферное давление - 757 мм.рт.ст. Относительная влажность составит 65-75%, днем - 40-50%.

16 июля в районах Азербайджана в основном без осадков, однако утром и вечером в некоторых северных и западных районах возможны грозы и кратковременные дожди. Прогнозируется восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-24, днем 33-38 градусов тепла, в горах ночью 11-16, днем 22-27 градусов тепла.

В ближайшие два дня на Абшеронском полуострове жаркая погода в дневные часы будет неблагоприятной для метеочувствительных людей.

Температура морской воды на пляжах Абшерона - в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгях, Загульбе составит 20-21, на пляжах в Бузовне, Мардакяне, Шувялане – 22-23, в Тюркян, Говсане, Сахиле, Шихово – 24-25 градусов тепла.