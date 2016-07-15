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    Завтра в Баку ожидается 35, в районах - 38 градусов тепла

    В некоторых северных и западных районах вероятны грозы и кратковременные дожди

    Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно.

    Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, вечером местами на полуострове вероятны кратковременные дожди. Будет преобладать умеренный северо-западный ветер.

    Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 20-25, днем 31-36 градусов тепла, в Баку ночью 22-24, днем 33-35 градусов тепла.

    Атмосферное давление - 757 мм.рт.ст. Относительная влажность составит 65-75%, днем - 40-50%.

    16 июля в районах Азербайджана в основном без осадков, однако утром и вечером в некоторых северных и западных районах возможны грозы и кратковременные дожди. Прогнозируется восточный ветер.

    Температура воздуха ночью составит 19-24, днем 33-38 градусов тепла, в горах ночью 11-16, днем 22-27 градусов тепла.

    В ближайшие два дня на Абшеронском полуострове жаркая погода в дневные часы будет неблагоприятной для метеочувствительных людей.

    Температура морской воды на пляжах Абшерона - в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгях, Загульбе составит 20-21, на пляжах в Бузовне, Мардакяне, Шувялане – 22-23, в Тюркян, Говсане, Сахиле, Шихово – 24-25 градусов тепла.

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