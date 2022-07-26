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Завтра в Баку ожидается 35° тепла, в районах - 37°

Завтра в Баку ожидается 35° тепла, в районах - 37° В Баку и на Абшеронском полуострове 27 июля будет в основном без осадков.
Экология
26 июля 2022 г. 12:49
Завтра в Баку ожидается 35° тепла, в районах - 37°

В Баку и на Абшеронском полуострове 27 июля будет в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, днем временами будет облачно.

Будет преобладать северо-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 20-24° тепла, днем - 30-35°, в Баку ночью - 21-23° тепла, днем - 32-34°. Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 55-60 %.

В районах в основном без осадков, однако днем в некоторых северных и западных районах ожидаются грозы, кратковременные дожди. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 19-24° тепла, днем - 32-37°, в горах ночью 9-14° тепла, днем - 17-22°.

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Версия на азербайджанском языке Sabah Bakıda 35, rayonlarda 37 dərəcə isti olacaq

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