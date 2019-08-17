​Завтра в Баку ожидается 34 градуса тепла

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 18 августа в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается солнечная погода, ветер юго-восточный.

Температура воздуха составит ночью 19-23, днем 30-34, в Баку ночью 21-23, днем 32-34 градуса тепла. Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 65-75%, днем - 45-55%.

На пляжах Абшерона будет преобладать юго-восточный ветер. Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 24-25 градусов тепла, на южных пляжах (Тюркан, Говсаны, Сахиль, Шихово) - 25-26 градусов тепла.

18 августа в районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков. Прогнозируется восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 19-24, днем 33-38 градусов тепла, в горах ночью ожидается 14-18, днем 23-28 градусов тепла.

В Нахчыванской АР осадков в основном не ожидается, ветер восточный. Температура воздуха составит ночью 18-23, днем 35-40 градусов тепла.

В Ханкенди, Шуше, Ходжалы, Ходжавендском, Губадлинском, Зангиланском, Лачинском, Кельбаджарском, Дашкесанском и Гедабейском районах преимущественно без осадков, будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 14-18 градусов тепла, днем 23-28 градусов тепла.

В Гяндже, Газахском, Геранбойском, Тертерском, Агдамском, Физулинском и Джебраильском районах осадков не ожидается. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 20-24 градуса тепла днем – 32-37 градусов тепла.

В Балакенском, Загатальском, Гахском, Шекинском, Огузском, Габалинском, Исмаиллинском, Агсуинском, Шемахинском, Сиязанском, Шабранском, Хызинском, Губинском, Хачмазском и Гусарском районах без осадков, будет дуть восточный ветер. Температура воздуха составит ночью 17-22 градусов тепла, днем 30-35 градусов тепла, в горах ночью – 12-17 градусов тепла, днем 21-26 градусов тепла.

В Мингячевире, Евлахском, Гёйчайском, Агдашском, Кюрдамирском, Имишлинском, Агджабединском, Бейлаганском, Сабирабадском, Билясуварском, Саатлинском, Ширванском, Гаджигабульском, Сальянском и Нефтчалинском районах осадков не ожидается, будет дуть восточный ветер. Температура воздуха составит ночью 19-24 градуса тепла, днем 33-38 градусов тепла.

В Масаллинском, Ярдымлинском, Лерикском, Лянкяранском, Астаринском районах преимущественно без осадков, будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 20-23 градуса тепла, днем – 29-34 градуса тепла, в горах 15-20 градусов тепла, днем 24-29 градусов тепла.