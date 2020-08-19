Завтра в Баку ожидается 33 градуса тепла

Будет преобладать северный ветер, который днем перейдет в юго-восточный

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 20 августа.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове пройдет без осадков. Будет преобладать северный ветер, который днем перейдет в юго-восточный.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 20-23, днем 29-33, в Баку ночью 21-23, днем 30-32 градуса тепла.

Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 60-70%, днем 35-40%.

На пляжах Абшерона будет преобладать северо-восточный ветер, который днем перейдет в юго-восточный. Температура морской воды составит 23-24 градуса тепла в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя, Загульбе и 24-25 градусов тепла в Тюркане, Говсане, Сахиле, Шихово.

В районах Азербайджана 20 августа в основном ожидается без осадков, однако к вечеру в некоторых горных территориях ожидаются грозы, переменные осадки, возможен град. Утром в горах ожидается туман. Ветер восточный, на отдельных территориях с усилением.

Температура воздуха ночью составит 17-22, днем 30-35, в горах ночью 9-14, днем 15-18 градусов тепла.