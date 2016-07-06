Завтра в Баку ожидается 32 градуса тепла

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, днем в некоторых местах полуострова вероятны кратковременные дожди. Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным ветром.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 20-24, днем 28-33 градуса тепла, в Баку ночью 20-22, днем 30-32 градуса тепла.

7 июля в некоторых районах вероятны грозы, временами дожди, местами интенсивного характера, есть вероятность града. Во второй половине дня в основном без осадков. Прогнозируется западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 20-25, днем 32-37 градусов тепла, в горах ночью 12-17, днем 20-25 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 7 июля слабые колебания метеорологических факторов на Абшеронском полуострове будут благоприятными для метеочувствительных людей.