​Завтра в Баку ожидается 32 градуса тепла

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 4 июня. Как сообщил Report главный гидролог Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Асиф Вердиев, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Будет преобладать северный ветер. Ночью температура воздуха составит 19-22, днем 27-32 градусов тепла.

Завтра в районах Азербайджана осадки в основном не ожидаются, однако ближе к вечеру и ночью в некоторых горных и предгорных районах ожидаются грозы и кратковременные осадки. Прогнозируется временами усиливающийся западный ветер.

Ночью температура воздуха составит 18-23, днем 31-36 градусов тепла, в горах ночью 11-16, днем 22-27 градусов тепла.

Температура морской воды на Абшеронских пляжах в Сумгайыте, Новханы, Пиршагах, Нардаране, Бильгях прогреется 20-21 градусов, в Загульбе, Бузовнах, Мардакянах, Шувялане 21-22, Туркяне, Говсанах, на Шихово и Сахиле - 22-23 градуса тепла.