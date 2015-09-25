Баку. 25 сентября. REPORT.AZ/ Завтра в Баку ожидается 30 градусов тепла. Об этом сообщили Report в бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов,

Согласно сообщению, 26 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове будет наблюдаться переменная облачность, в основном, без осадков. Однако к ночи в некоторых местах возможны кратковременные осадки, днем будет дуть юго-восточный ветер.

Температуры воздуха на Абшеронском полуострове составит 16-20, днем - 26-30 градусов тепла, в Баку ночью - 18-20, днем - 28-30 градуса тепла.

Завтра в районах Азербайджана осадки, в основном, не ожидаются. Однако, вечером и ночью в некоторых горных районах возможны грозы и кратковременные дожди. В некоторых местах ожидается туман. Прогнозируется восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 14-19, днем - 27-32 градусов тепла, в горах ночью 10-15, днем - 22-27 градусов тепла.