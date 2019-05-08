Завтра в Баку ожидается 28 градусов тепла

Объявлен прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 9 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Ночью и утром в некоторых местах будет туман, изморось. Юго-западный ветер днем перейдет в северный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 13-16, днем 24-28 градусов тепла, в Баку ночью 14-16, днем 26-28 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы - 757 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 70-80%, днем 45-50%.

В районах Азербайджана завтра преимущественно пройдет без осадков. Однако ближе к вечеру на некоторых территориях ожидается дождь. Возможны грозы, град. Ночью и утром местами будет туман. Скорость западного ветра временами усилится.

Ночью температура воздуха составит 13-18, днем 27-32 градуса тепла, в горах ночью 10-15, днем 16-21 градус тепла.