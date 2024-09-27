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Завтра в Баку ожидается 26 градусов тепла, в районах - ливни и грозы

Завтра в Баку ожидается 26 градусов тепла, в районах - ливни и грозы 28 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
Экология
27 сентября 2024 г. 12:33
Завтра в Баку ожидается 26 градусов тепла, в районах - ливни и грозы

28 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Будет преобладать северо-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 15-19°, днем - 22-26° тепла. Атмосферное давление повысится с 766 до 769 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 65-75%, днем - 40-45%.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди, в отдельных местах ливневого характера, грозы и град, в высокогорных районах - снег. К вечеру осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром местами возможен туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 14-18°, днем - 22-27° тепла, в горах ночью 5-10°, днем - 13-18° тепла.

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Версия на английском языке Azerbaijan weather forecast for September 28
Версия на азербайджанском языке Bakıda 26 dərəcə isti olacaq, rayonlara yağış, qar yağacaq - PROQNOZ

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