Завтра в Баку ожидается 26 градусов тепла, в районах - ливни и грозы

28 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

28 сентября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Об этом Report сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Будет преобладать северо-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 15-19°, днем - 22-26° тепла. Атмосферное давление повысится с 766 до 769 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 65-75%, днем - 40-45%.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди, в отдельных местах ливневого характера, грозы и град, в высокогорных районах - снег. К вечеру осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром местами возможен туман. Будет преобладать умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 14-18°, днем - 22-27° тепла, в горах ночью 5-10°, днем - 13-18° тепла.