​Завтра в Баку ожидается 25 градусов тепла

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 28 апреля. Как сообщила Report заместитель директора Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном, без осадков.

Утром местами туман. Ветер северный. Температура воздуха ночью составит 8-13, днем 18-23 градусов тепла, местами воздух прогреется до 25 тепла.

28 апреля в районах Азербайджана временами ожидаются грозы и кратковременные дожди, местами возможен туман. Ветер западный. Ночью температура воздуха составит 6-15, днем 18-23 градусов тепла, местами воздух прогреется до 27 тепла, в горах ночью 1-6 градусов тепла, днем 12-17 градусов тепла.

Главный гидролог отметил, что 25 апреля, начиная со второй половины дня и в последующие дни, на территории страны будут наблюдаться умеренные погодные условия. Температура постепенно повысится.