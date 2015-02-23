Завтра в Баку ожидается 8 градусов тепла

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра, 24 февраля.

Как отметила Report замдиректора Бюро гидрометеорологических прогнозов Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Гюльшад Мамедова, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, будет преобладать северо-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит 0-2 градусов мороза, днем 6-8 градусов тепла. Ночью и утром на дорогах ожидается гололед.

Завтра в районах Азербайджана осадки не ожидаются, местами возможен туман. Ночью прогнозируется от 2 градусов мороза до 3 градусов выше нуля, днем 7-12 градусов тепла, в горах ночью 5-10 градусов мороза, днем 1-6 градусов тепла. На дорогах гололед.

Атмосферное давление будет выше нормы - 768 мм рт.ст., относительная влажность составит 80-90%.