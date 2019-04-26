Завтра в Баку ожидается 21 градус тепла

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщили Report в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, 27 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков. Прогнозируется умеренный южный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 10-14, днем 17-21 градус тепла, в Баку ночью 12-14, днем 18-21 градус тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы - 767 мм ртутного столба, ночью относительная влажность составит 60-70%, днем 40-50%.

В районах Азербайджана преимущественно пройдет без осадков. Однако вечером в некоторых горных районах ожидаются грозы, локальные кратковременные дожди, есть вероятность града. Ночью и утром в отдельных местах будет туман. Прогнозируется восточный ветер.

Ночью температура воздуха составит 7-12, днем 20-25 градусов тепла, в горах ночью 2-7, днем 9-14 градусов тепла.