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Завтра в Баку ожидается 18 градусов тепла

Завтра в Баку ожидается 18 градусов тепла 26 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
Экология
25 декабря 2023 г. 13:15
Завтра в Баку ожидается 18 градусов тепла

26 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью 4-7°, днем 13-18° тепла. Атмосферное давление повысится с 757 до 764 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 45-55%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако в первой половине дня в некоторых горных районах временами возможен дождь и снег. Западный ветер местами будет периодически усиливаться.

Температура воздуха ночью 1-6°, днем 10-15° тепла, ночью в горах 5-10° мороза, в высокогорьях 12-17°, днем 0-5° мороза.

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